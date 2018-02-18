Петра Квитова выиграла турнир в Дохе и вернулась в топ-10

Петра Квитова переиграла Гарбинье Мугурусу в финале турнира в Дохе со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.

Квитова 6 раз подала навылет, реализовала 3 брейк-пойнта и допустила 6 двойных ошибок. У Мугурусы 3 эйса, 2 брейка и 4 двойные.

Петра увеличила преимущество в личном противостоянии – 4-1.

В 2018 году чешка выиграла все 6 матчей против теннисисток из первой десятки.

Квитова продлила победную серию до 13 матчей и выиграла второй турнир за месяц. В начале февраля она первенствовала в Санкт-Петербурге.

Победа принесла Петре 900 рейтинговых очков. На следующей неделе Квитова вернется в топ-10.

По титулам (22) из действующих теннисисток Квитова уступает только Серене и Винус Уильямс, Марии Шараповой и Каролин Возняцки.

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