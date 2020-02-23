WTA Доха
Одиночный разряд | Первый раунд
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С.Кенин
 
23 February 2020Khalifa International Tennis and Squash Complex
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