WTA Доха
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
К.Бертенс
 
23 февраля 2020 г.Khalifa International Tennis and Squash Complex
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