Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира в Дохе. В решающем матче она сломила сопротивление чешки Петры Квитовой – 6:3, 6:3.

По ходу матча, продолжавшегося 1 час 11 минут, белоруска трижды взяла подачу соперницы и отыграла все пять брейк-пойнтов. Этой победой она сравняла счет личных встреч – 2:2.

Для Соболенко это первый титул в сезоне и шестой в карьере уровня WTA. А также второй, добытый за пределами Азии.

Благодаря триумфу в Дохе Соболенко прибавит две позиции в рейтинге и вернется на 11-ю строчку.

Квитова, несмотря на попадание в финал, потеряет как раз 11-е место в опустится на 12-е место.

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