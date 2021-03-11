Русская теннисистка Анастасия Потапова отказалась от продолжения борьбы на турнире WTA в Дубае в парном разряде.

В матче 1/8 финала Потапова вместе с Моникой Никулеску играли с восьмыми сеяными – Алексой Гуарачи из Чили и хорваткой Дарией Юрак. Анастасия с румынкой уступили в первой партии со счетом 1:6 и в стартовом гейме второго сета принимали при результате 30-15 на табло. Потапова находилась у сетки и после приема партнера получила мячом в глаз от удара одной из соперниц.

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На корт вышел врач, который осмотрел глазное дно Анастасии. После короткого совещания теннисистки снялись с матча, Гуарачи и Юрак вышли в четвертьфинал турнира в Дубае без борьбы во втором сете.

Потапова, получившая уайлд-кард от организаторов, в одиночном разряде обыграла немку Лауру Зигемунд, 11-ю сеяную Мэдисон Киз и шестую ракетку соревнований Белинду Бенчич.

Анастасия прошла в 1/4 финала в женской одиночке и должна в четверг, 11 марта, провести матч с чешкой Барборой Крейчиковой. Ее статус в Дубае и возможность дальнейшего участия пока неизвестен.

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