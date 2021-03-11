Русская теннисистка Анастасия Потапова отказалась от продолжения борьбы на турнире WTA в Дубае в парном разряде.
В матче 1/8 финала Потапова вместе с Моникой Никулеску играли с восьмыми сеяными – Алексой Гуарачи из Чили и хорваткой Дарией Юрак. Анастасия с румынкой уступили в первой партии со счетом 1:6 и в стартовом гейме второго сета принимали при результате 30-15 на табло. Потапова находилась у сетки и после приема партнера получила мячом в глаз от удара одной из соперниц.
ATP Доха
Федерер обыграл Эванса в первом матче после операции
16 ЧАСОВ НАЗАД
На корт вышел врач, который осмотрел глазное дно Анастасии. После короткого совещания теннисистки снялись с матча, Гуарачи и Юрак вышли в четвертьфинал турнира в Дубае без борьбы во втором сете.
  • Потапова, получившая уайлд-кард от организаторов, в одиночном разряде обыграла немку Лауру Зигемунд, 11-ю сеяную Мэдисон Киз и шестую ракетку соревнований Белинду Бенчич.
  • Анастасия прошла в 1/4 финала в женской одиночке и должна в четверг, 11 марта, провести матч с чешкой Барборой Крейчиковой. Ее статус в Дубае и возможность дальнейшего участия пока неизвестен.
Крутой камбэк Кузнецовой в матче против Свитолиной – это нечто!
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
ATP Доха
Улетный твинер Карацева помог ему зацепить лишь сет у Тима
17 ЧАСОВ НАЗАД
Ролан Гаррос Мужчины
Тим: «Моя главная цель – обыграть Надаля на «Ролан Гаррос»
ВЧЕРА В 17:48