22.02.18 - Aviation Club Tennis Centre
К. ПлишковаКаролина Плишкова
Не ранее
13:00
А. КерберАнжелик Кербер
WTA Дубай • 1/4 финала
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Каролина Плишкова - Анжелик Кербер
WTA Дубай - 22 февраля 2018

Это Теннис, и это Дубай! Следите за матчем Каролина Плишкова – Анжелик Кербер на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 22 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Каролина Плишкова и Анжелик Кербер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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