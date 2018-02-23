Онлайн

Элина Свитолина - Анжелик Кербер

WTA Дубай - 23 февраля 2018

Это Теннис, и это Дубай! Следите за матчем Элина Свитолина – Анжелик Кербер на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 23 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Элина Свитолина и Анжелик Кербер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.