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Дарья Касаткина - Гарбинье Мугуруса

WTA Дубай - 23 февраля 2018

Это Теннис, и это Дубай! Следите за матчем Дарья Касаткина – Гарбинье Мугуруса на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 23 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Дарья Касаткина и Гарбинье Мугуруса, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.