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Барбора Стрыцова - Анжелик Кербер

WTA Дубай - 20 февраля 2018

Это Теннис, и это Дубай! Следите за матчем Барбора Стрыцова – Анжелик Кербер на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 20 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Барбора Стрыцова и Анжелик Кербер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.