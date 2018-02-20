20.02.18 - Aviation Club Tennis Centre
Б. СтрыцоваБарбора Стрыцова
Не ранее
10:00
А. КерберАнжелик Кербер
WTA Дубай • Первый раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Барбора Стрыцова - Анжелик Кербер
WTA Дубай - 20 февраля 2018

Это Теннис, и это Дубай! Следите за матчем Барбора Стрыцова – Анжелик Кербер на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 20 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Барбора Стрыцова и Анжелик Кербер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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