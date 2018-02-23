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Дарья Касаткина сразится с Элиной Свитолиной за титул в Дубае и может стать первой ракеткой России
Москвичка попробует сорвать двойной куш.
23-летняя украинка Элина Свитолина обыграла в полуфинале турнира в Дубае немку Анжелик Кербер (6:3, 6:3). Одесситка выполнила четыре эйса, чисто выиграла 18 мячей и допустила 18 невынужденных ошибок.
В финале украинка встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая в случае победы может отобрать звание первой ракетки России у Светланы Кузнецовой.
- Призовой фонд турнира в Дубае составляет 733 900 долларов.
- Касаткина занимает 24-е место в рейтинге WTA.
- Свитолина ведет в личных встречах против Касаткиной со счетом 2:0.
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