Дарья Касаткина сразится с Элиной Свитолиной за титул в Дубае и может стать первой ракеткой России

23-летняя украинка Элина Свитолина обыграла в полуфинале турнира в Дубае немку Анжелик Кербер (6:3, 6:3). Одесситка выполнила четыре эйса, чисто выиграла 18 мячей и допустила 18 невынужденных ошибок.

В финале украинка встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая в случае победы может отобрать звание первой ракетки России у Светланы Кузнецовой.

Призовой фонд турнира в Дубае составляет 733 900 долларов.

Касаткина занимает 24-е место в рейтинге WTA.

Свитолина ведет в личных встречах против Касаткиной со счетом 2:0.

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