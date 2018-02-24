Элина Свитолина разгромила Дарью Касаткину и защитила титул в Дубае

Элина Свитолина за 1 час 11 минут сокрушила Дарью Касаткину в финале турнира в Дубае – 6:4, 6:0.

Свитолина выполнила 2 подачи навылет, реализовала 4 брейк-пойнта из 10 и допустила 1 двойную ошибку. Касаткина не сделала ни одного брейка и ни одного эйса, допустив 2 двойных.

Элина выиграла все три встречи у Дарьи – 3:0.

Свитолина взяла 11-й турнир в карьере и второй – в 2018 году. Она во второй раз в карьере защитила титул.

Касаткина проиграла второй финал в карьере при одной победе. Дарья упустила шанс стать первой ракеткой России.

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