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Каролин Гарсия - Анастасия Павлюченкова

WTA Дубай - 18 февраля 2019

Это Теннис, и это Дубай! Следите за матчем Каролин Гарсия – Анастасия Павлюченкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 18 февраля 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Каролин Гарсия и Анастасия Павлюченкова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.