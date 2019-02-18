18.02.19 - Aviation Club Tennis Centre
К. ГарсияКаролин Гарсия
Не ранее
10:00
А. ПавлюченковаАнастасия Павлюченкова
WTA Дубай • Первый раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Каролин Гарсия - Анастасия Павлюченкова
WTA Дубай - 18 февраля 2019

Это Теннис, и это Дубай! Следите за матчем Каролин Гарсия – Анастасия Павлюченкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 18 февраля 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Каролин Гарсия и Анастасия Павлюченкова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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