17.02.19 - Centre Court
К. МладеновичКристина Младенович
Не ранее
11:00
Ф. Аль-НабханиФатма Аль-Набхани
WTA Дубай • Первый раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Кристина Младенович - Фатма Аль-Набхани
WTA Дубай - 17 февраля 2019

Это Теннис, и это Дубай! Следите за матчем Кристина Младенович – Фатма Аль-Набхани на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 17 февраля 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Кристина Младенович и Фатма Аль-Набхани, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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