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Екатерина Макарова - Александра Саснович

WTA Дубай - 17 февраля 2019

Это Теннис, и это Дубай! Следите за матчем Екатерина Макарова – Александра Саснович на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 17 февраля 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Екатерина Макарова и Александра Саснович, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.