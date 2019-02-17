17.02.19 - Court 3
Е. МакароваЕкатерина Макарова
Не ранее
11:00
А. СасновичАлександра Саснович
WTA Дубай • Первый раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Екатерина Макарова - Александра Саснович
WTA Дубай - 17 февраля 2019

Это Теннис, и это Дубай! Следите за матчем Екатерина Макарова – Александра Саснович на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 17 февраля 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Екатерина Макарова и Александра Саснович, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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