Симона Халеп: «Слышу с трибун все. Кто-то сказал, что опоздает на самолет, если я не закончу скорее»

После победы над Эжени Бушар во вторник на турнире WTA в Дубае (7:6, 6:4) румынская теннисистка Симона Халеп призналась, что слышит все, о чем говорят болельщики на трибунах.

«Я слышу все, каждое слово. Кто-то сказал, что опоздает на самолет, так что я должна закончить поскорее. Не знаю, играет ли мне это на руку во время матчей, но я смирилась. Я проиграла гейм, но выиграла матч. Да, я все слышу. Если пытаться абстрагироваться от этих вещей, то можно потерять много энергии», – цитирует ASAP Sports послематчевый комментарий Симоны.

В среду Халеп обыграла украинку Лесю Цуренко – 6:3, 7:5.

Четвертьфинальный матч Симоны пройдет в четверг, соперницей станет победительница пары Бенчич – Соболенко.

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