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Элина Свитолина впервые за 13 матчей проиграла в Дубае и не вышла в финал
В решающем матче сойдутся Белинда Бенчич и Петра Квитова.
Украинка Элина Свитолина уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич в полуфинале турнира WTA в Дубае – 2:6, 6:3, 6:7 (3).
Матч продолжался ровно два часа. Свитолина выполнила 7 подач навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Бенчич 4 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов (из 12 попыток).
- Свитолина выигрывала турнир в Дубае в прошлом и в позапрошлом году.
- Элина занимает шестую строчку в рейтинге WTA.
- Бенчич не побеждала в финалах с 2015 года. В этот раз ее на пути стоит Петра Квитова.
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