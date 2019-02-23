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Белинда Бенчич вынесла Квитову вслед за Халеп и Свитолиной и взяла титул
Грандиозный успех.
Белинда Бенчич завоевала первый титул с 2015 года. В финале турнира в Дубае 21-летняя швейцарка победила вторую ракетку мира Петру Квитову – 6:3, 1:6, 6:2.
За 1 час 43 минуты Белинда трижды подала навылет, реализовала 5 брейк-пойнтов из 9 и допустила 4 двойные ошибки. У чешки 3 эйса, 4 брейка и 7 двойных. Белинда впервые в карьере обыграла Петру – 1-3.
Бенчич завоевала третий титул в карьере, но первый – с августа 2015 года. Помимо второй ракетки мира на пути к триумфу швейцарка обыграла первую ракетку Симону Халеп и защищавшую титул Элину Свитолину.
- Победа принесла Бенчич 900 рейтинговых очков и 520,6 тыс долларов призовых.
- В понедельник Бенчич станет 23-й ракеткой мира.
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