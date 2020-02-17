WTA Дубай
Одиночный разряд | Первый раунд
Résultat
С.Халеп
 
17 février 2020Aviation Club Tennis Centre
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