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Клийстерс вернулась спустя 8 лет и провела тренировку на турнире в Дубае
В последний раз бельгийская чемпионка играла официальный матч в 2012-м.
Бельгийская теннисистка Ким Клийстерс провела тренировку на турнире в Дубае (ОАЭ), вернувшись к соревнованиям впервые с 2012 года.
36-летняя спортсменка объявила о возвращении в тур в сентябре 2019 года и получила уайлд-кард от организаторов турнира в Дубае. 14 февраля она вышла на тренировочный корт.
- Клийстерс – четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.
- Основная сетка турнира в Дубае стартует 17 февраля.
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