Бельгийская теннисистка Ким Клийстерс провела тренировку на турнире в Дубае (ОАЭ), вернувшись к соревнованиям впервые с 2012 года.

36-летняя спортсменка объявила о возвращении в тур в сентябре 2019 года и получила уайлд-кард от организаторов турнира в Дубае. 14 февраля она вышла на тренировочный корт.

Клийстерс – четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

Основная сетка турнира в Дубае стартует 17 февраля.

Клийстерс: «Чувствую себя слишком молодой, чтобы уходить из спорта»

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