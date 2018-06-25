25.06.18 - Centre Court
А. ПавлюченковаАнастасия Павлюченкова
Не ранее
14:30
К. ПлишковаКаролина Плишкова
WTA Истбурн • Второй раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Анастасия Павлюченкова - Каролина Плишкова
WTA Истбурн - 25 июня 2018

Это Теннис, и это Истбурн! Следите за матчем Анастасия Павлюченкова – Каролина Плишкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:30 25 июня 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Анастасия Павлюченкова и Каролина Плишкова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0