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Анастасия Павлюченкова - Каролина Плишкова

WTA Истбурн - 25 июня 2018

Это Теннис, и это Истбурн! Следите за матчем Анастасия Павлюченкова – Каролина Плишкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:30 25 июня 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Анастасия Павлюченкова и Каролина Плишкова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.