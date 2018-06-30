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Каролин Возняцки победила Арину Соболенко в финале в Истбурне
На Уимблдон с хорошим настроением.
Каролин Возняцки нанесла поражение Арине Соболенко в финале турнира в Истбурне – 7:5, 7:6(5). Матч продолжался 1 час 57 минут.
Каролин 2 раза подала навылет, реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 и допустила две двойные ошибки. Арина ответила двумя эйсами и пятью брейками при одной двойной.
Прежде датчанка и белоруска не встречались.
- Возняцки завоевала 29-й титул в карьере и первый с момента триумфа на Australian Open. Победа принесла ей 470 рейтинговых очков.
- Соболенко проиграла все 3 финала в WTA-туре.
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