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Каролин Возняцки победила Арину Соболенко в финале в Истбурне

Возняцки победила Соболенко в финале в Истбурне
Eurosport

29 мин. назад

На Уимблдон с хорошим настроением.

Каролин Возняцки нанесла поражение Арине Соболенко в финале турнира в Истбурне – 7:5, 7:6(5). Матч продолжался 1 час 57 минут.

Каролин 2 раза подала навылет, реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 и допустила две двойные ошибки. Арина ответила двумя эйсами и пятью брейками при одной двойной.

Прежде датчанка и белоруска не встречались.

  • Возняцки завоевала 29-й титул в карьере и первый с момента триумфа на Australian Open. Победа принесла ей 470 рейтинговых очков.
  • Соболенко проиграла все 3 финала в WTA-туре.

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