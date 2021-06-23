Алена Остапенко победила Онс Жабер во втором раунде турнира в Истборне – 5:7, 6:4, 6:2. По ходу матча у теннисистки из Латвии возник конфликт с тренером соперницы, и во втором сете Остапенко крикнула ему заткнуться. Из-за этого у Алены возник конфликт с судей.
– Слушайте, он должен заткнуться. После каждого очка…
– Вам следует быть осторожнее. Вы не можете так кричать.
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– Могу я кое-что сказать?
– Да.
– Посмотрите, как ведет себя мой тренер и как ведет ее.
– Он всего лишь говорит «давай» своему игроку. Не думаю, что это плохо.
– Да, но он это делает после каждого моего неудачного розыгрыша. А не когда она хорошо пробила или в таком роде.
– Ну хорошо, не думаю, что он пересек черту.
– А я думаю.
– А я нет. Вы не можете так кричать на него.
– Могу.
– Нет, не можете. Это было слишком агрессивно.
– Я же могу сказать себе: «Давай». А он тогда должен заткнуться.
– Просто не кричите на него так. Будут проблемы. Я могу выписать вам предупреждение за это.
– Тогда скажите ему заткнуться.
- В третьем раунде Алена сыграет с победительницей матча Дарья Касаткина – Ига Швёнтек.
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