Алена Остапенко победила Онс Жабер во втором раунде турнира в Истборне – 5:7, 6:4, 6:2. По ходу матча у теннисистки из Латвии возник конфликт с тренером соперницы, и во втором сете Остапенко крикнула ему заткнуться. Из-за этого у Алены возник конфликт с судей.

– Слушайте, он должен заткнуться. После каждого очка…

– Вам следует быть осторожнее. Вы не можете так кричать.

WTA Бирмингем Касаткина проиграла Жабер в финале Бирмингема 20/06/2021 В 14:11

– Могу я кое-что сказать?

– Да.

– Посмотрите, как ведет себя мой тренер и как ведет ее.

– Он всего лишь говорит «давай» своему игроку. Не думаю, что это плохо.

– Да, но он это делает после каждого моего неудачного розыгрыша. А не когда она хорошо пробила или в таком роде.

– Ну хорошо, не думаю, что он пересек черту.

– А я думаю.

– А я нет. Вы не можете так кричать на него.

– Могу.

– Нет, не можете. Это было слишком агрессивно.

– Я же могу сказать себе: «Давай». А он тогда должен заткнуться.

– Просто не кричите на него так. Будут проблемы. Я могу выписать вам предупреждение за это.

– Тогда скажите ему заткнуться.

В третьем раунде Алена сыграет с победительницей матча Дарья Касаткина – Ига Швёнтек.

WTA Линц 15-летняя Гауфф победила в Линце и стала самой молодой чемпионкой турнира WTA с 2004 года 13/10/2019 В 14:28