Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу над полькой Игой Швёнтек в матче второго круга турнира в Истборне (Великобритания).

«Ига сейчас – одна из сильнейших в туре, это не секрет. Поэтому победа очень важна для меня. Я показала хороший уровень игры, использовала шансы, сильно начала второй сет, а агрессия в итоге принесла результат. Конечно, никогда не планируешь выиграть со счетом 6:0, 6:1. Я хорошо играла в важные моменты, действовала агрессивно, пыталась давить на ее подаче и при этом агрессивно играть на своей. Для травы это ключевой момент.

Мне нравится играть на траве, потому что она зеленая, а это мой любимый цвет. К тому же, травяное покрытие – теннисная классика, на ней очень уютно и спокойно», – сказала 24-летняя Касаткина после матча.

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Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:0, 6:1.

В четвертьфинале Касаткина сыграет с Аленой Остапенко из Латвии.

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