Латвийская теннисистка Алена Остапенко эмоционально провела четвертьфинальный матч турнира WTA в британском Истборне против Дарьи Касаткиной.

Во втором сете Остапенко при счете 5:4 подавала на партию, упустила сетболы и потеряла гейм. Латвийка в гневе выкрикнула «Сука». Одна из линейных судей пожаловалась арбитру на вышке, тот сделал Алене замечание. Теннисистка назвала лайнсвумен «ябеда тупая», после чего рефери снова сообщила об этом эмпайру.

WTA Истборн «Потому что трава зеленая». Касаткина – о победе над Швёнтек 12 ЧАСОВ НАЗАД

«Это худшее, на что способен один человек. Если можно, замените ее, пожалуйста. Не хочу видеть ее лицо. Или я так с ума сойду», – заявила Остапенко на скамейке при смене сторон.

Чемпионка «Ролан Гаррос»-2017 все же дожала Касаткину во второй партии, выиграла два следующих гейма и победила в матче – 1:6, 7:5, 6:2.

В полуфинале турнира в Истборне Остапенко сыграет с победительницей пары Анастасия Севастова – Елена Рыбакина.

WTA Истборн «Скажите ему заткнуться». Тренер Жабер разозлил Остапенко ВЧЕРА В 17:12