Онлайн

Арина Соболенко - Каролин Гарсия

WTA Элита трофей - 2 ноября 2018

Это Теннис, и это Hengqin Life WTA Elite Trophy! Следите за матчем Арина Соболенко – Каролин Гарсия на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 2 ноября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Арина Соболенко и Каролин Гарсия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.