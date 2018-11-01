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Анастасия Севастова - Чжэн Шуай
WTA Элита трофей - 1 ноября 2018
Это Теннис, и это Hengqin Life WTA Elite Trophy! Следите за матчем Анастасия Севастова – Чжэн Шуай на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 1 ноября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Анастасия Севастова и Чжэн Шуай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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