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Дарья Касаткина и Арина Соболенко выступят на малом Итоговом турнире

Касаткина и Соболенко выступят на малом Итоговом турнире
Eurosport

35 мин. назадОбновлено 20 мин. назад

Сезон WTA подходит к концу.

WTA озвучила список участниц малого Итогового турнира в Китае.

Сайт WTA огласил перечень спортсменок, которые примут в нем участие: Гарбинье Мугуруса (Испания), Мэдисон Кис (США), Юлия Гёргес (Германия), Дарья Касаткина (Россия), Анастасия Севастова (Латвия), Элисе Мертенс (Бельгия), Анетт Контавейт (Эстония), Каролин Гарсия (Франция), Ван Цян и Чжан Шуай (обе – Китай), Эшли Барти (Австралия), Арина Соболенко (Белоруссия).

Призовой фонд турнира – 2,3 миллиона долларов.

  • Элит Трофи в Чжухае продлится с 30 октября по 4 ноября.
  • После победы на Кубке Кремля Дарья Касаткина поднялась на десятую строчку рейтинга WTA.
  • Арина Соболенко стала новичком года по версии WTA.
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