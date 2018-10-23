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Дарья Касаткина и Арина Соболенко выступят на малом Итоговом турнире
Сезон WTA подходит к концу.
WTA озвучила список участниц малого Итогового турнира в Китае.
Сайт WTA огласил перечень спортсменок, которые примут в нем участие: Гарбинье Мугуруса (Испания), Мэдисон Кис (США), Юлия Гёргес (Германия), Дарья Касаткина (Россия), Анастасия Севастова (Латвия), Элисе Мертенс (Бельгия), Анетт Контавейт (Эстония), Каролин Гарсия (Франция), Ван Цян и Чжан Шуай (обе – Китай), Эшли Барти (Австралия), Арина Соболенко (Белоруссия).
Призовой фонд турнира – 2,3 миллиона долларов.
- Элит Трофи в Чжухае продлится с 30 октября по 4 ноября.
- После победы на Кубке Кремля Дарья Касаткина поднялась на десятую строчку рейтинга WTA.
- Арина Соболенко стала новичком года по версии WTA.
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