Getty Images
Эшли Барти выиграла малый Итоговый турнир
Австралийка затащила последний трофей сезона.
Австралийская теннисистка Эшли Барти завоевала титул малого Итогового турнира, переиграв в финале китаянку Ван Цян – 6:3, 6:4.
Матч продолжался 1 час 23 минуты. На счету Барти 2 эйса, 1 двойная, 22 виннера, 27 невынужденных и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.
- По итогам турнира Барти прыгнет с 19 на 15-ю строчку рейтинга WTA.
- Для Эшли это второй трофей в сезоне после Ноттингема.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте