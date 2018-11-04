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Эшли Барти выиграла малый Итоговый турнир

Барти выиграла малый Итоговый турнир
Eurosport

1 час назад

Австралийка затащила последний трофей сезона.

Австралийская теннисистка Эшли Барти завоевала титул малого Итогового турнира, переиграв в финале китаянку Ван Цян – 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 23 минуты. На счету Барти 2 эйса, 1 двойная, 22 виннера, 27 невынужденных и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

  • По итогам турнира Барти прыгнет с 19 на 15-ю строчку рейтинга WTA.
  • Для Эшли это второй трофей в сезоне после Ноттингема.

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