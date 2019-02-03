WTA Элита трофей
Одиночный разряд | Круговой раунд
К.Бертенс VS Д.Векич
22 октября 2019 г. Начало после 08:00
Stadium
Матч
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Онлайн - Кики Бертенс - Донна Векич
WTA Элита трофей - 22 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кики Бертенс - Донна Векич на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 22 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кики
Бертенс
Бертенс
Нидерланды
- Рост (м)1.82
- Вес (кг)74
- Возраст27
WTA рейтинг10
Последние матчи
WTA Москва
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Младенович
✓
6
2
6
К.Бертенс
4
6
1
WTA Москва
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Канепи
6
3
5
К.Бертенс
✓
4
6
7
WTA Линц
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Бертенс
61
4
К.Гауфф
✓
77
6
WTA Линц
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Бертенс
✓
4
6
6
Э.Ван Эйтванк
6
3
3
WTA Линц
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Бертенс
✓
6
7
М.Дои
4
5
Больше матчей
Донна
Векич
Векич
Хорватия
- Рост (м)1.79
- Вес (кг)64
- Возраст23
WTA рейтинг20
Последние матчи
WTA Москва
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Векич
4
2
К.Мухова
✓
6
6
WTA Линц
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Младенович
✓
3
6
6
Д.Векич
6
1
2
WTA Линц
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Херцог
1
1
Д.Векич
✓
6
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Векич
6
1
63
К.Бертенс
✓
3
6
77
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
О.Жабер
✓
4
6
6
Д.Векич
6
3
3
Больше матчей
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