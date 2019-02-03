Онлайн - Кики Бертенс - Донна Векич

WTA Элита трофей - 22 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кики Бертенс - Донна Векич на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 22 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.