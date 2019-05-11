WTA Элита трофей
Одиночный разряд | Круговой раунд
К.Бертенс VS Д.Ястремская
24 октября 2019 г. Начало после 13:00
Stadium
Матч
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Онлайн - Кики Бертенс - Даяна Ястремская
WTA Элита трофей - 24 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кики Бертенс - Даяна Ястремская на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 24 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кики
Бертенс
Бертенс
Нидерланды
- Рост (м)1.82
- Вес (кг)74
- Возраст27
WTA рейтинг10
Последние матчи
WTA Элита трофей
Одиночный разряд
Круговой раунд
К.Бертенс
✓
77
6
Д.Векич
65
2
WTA Москва
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Младенович
✓
6
2
6
К.Бертенс
4
6
1
WTA Москва
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Канепи
6
3
5
К.Бертенс
✓
4
6
7
WTA Линц
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Бертенс
61
4
К.Гауфф
✓
77
6
WTA Линц
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Бертенс
✓
4
6
6
Э.Ван Эйтванк
6
3
3
Больше матчей
Даяна
Ястремская
Ястремская
Украина
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)67
- Возраст19
WTA рейтинг24
Последние матчи
WTA Москва
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Ястремская
3
6
3
К.Флипкенс
✓
6
3
6
WTA Москва
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Ястремская
✓
6
6
Д.Касаткина
1
4
WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд
1/4 финала
В.Кудерметова
✓
6
6
Д.Ястремская
4
0
WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд
Второй раунд
Ш.Пен
2
4
Д.Ястремская
✓
6
6
WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Чжоу
2
3
Д.Ястремская
✓
6
6
Больше матчей
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