WTA Элита трофей
Одиночный разряд | Круговой раунд
А.Соболенко VS М.Саккари
22 октября 2019 г. Начало после 08:00
Stadium
Матч
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Онлайн - Арина Соболенко - Мария Саккари
WTA Элита трофей - 22 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Арина Соболенко - Мария Саккари на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 22 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Арина
Соболенко
Соболенко
Белоруссия
- Рост (м)1.82
- Вес (кг)-
- Возраст21
WTA рейтинг14
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Касаткина
✓
6
77
А.Соболенко
4
65
WTA Ухань
Одиночный разряд
Финал
А.Соболенко
✓
6
3
6
Э.Риске
3
6
1
WTA Ухань
Одиночный разряд
Полуфинал
Э.Барти
5
4
А.Соболенко
✓
7
6
WTA Ухань
Одиночный разряд
1/4 финала
Е.Рыбакина
3
6
1
А.Соболенко
✓
6
1
6
WTA Ухань
Одиночный разряд
3-й раунд
А.Соболенко
✓
6
711
К.Бертенс
1
69
Больше матчей
Мария
Саккари
Саккари
Греция
- Рост (м)1.72
- Вес (кг)62
- Возраст24
WTA рейтинг22
Последние матчи
WTA Москва
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Павлюченкова
✓
5
6
6
М.Саккари
7
1
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
М.Саккари
5
3
Э.Барти
✓
7
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Саккари
✓
65
6
6
Ш.Пен
77
4
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Саккари
✓
6
6
К.Джорджи
1
0
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
1/4 финала
Э.Барти
✓
5
6
6
М.Саккари
7
2
0
Больше матчей
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