WTA Элита трофей
Одиночный разряд | Круговой раунд

А.Соболенко VS М.Саккари

22 октября 2019 г. Начало после 08:00

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Онлайн - Арина Соболенко - Мария Саккари

WTA Элита трофей - 22 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Арина Соболенко - Мария Саккари на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 22 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Арина Соболенко
Арина
Соболенко
БелоруссияБелоруссия
  • Рост (м)
    1.82
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    21
WTA рейтинг
14
Последние матчи
Больше матчей
Мария Саккари
Мария
Саккари
ГрецияГреция
  • Рост (м)
    1.72
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
22
Последние матчи
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