WTA Элита трофей
Одиночный разряд | Круговой раунд
А.Соболенко VS Э.Мертенс
25 октября 2019 г. Начало после 05:00
Hengqin Tennis Center
Матч
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Онлайн - Арина Соболенко - Элис Мертенс
WTA Элита трофей - 25 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Арина Соболенко - Элис Мертенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 25 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Арина
Соболенко
Соболенко
Белоруссия
- Рост (м)1.82
- Вес (кг)-
- Возраст21
WTA рейтинг14
Последние матчи
WTA Элита трофей
Одиночный разряд
Круговой раунд
А.Соболенко
✓
6
6
М.Саккари
3
4
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Касаткина
✓
6
77
А.Соболенко
4
65
WTA Ухань
Одиночный разряд
Финал
А.Соболенко
✓
6
3
6
Э.Риске
3
6
1
WTA Ухань
Одиночный разряд
Полуфинал
Э.Барти
5
4
А.Соболенко
✓
7
6
WTA Ухань
Одиночный разряд
1/4 финала
Е.Рыбакина
3
6
1
А.Соболенко
✓
6
1
6
Больше матчей
Элис
Мертенс
Мертенс
Бельгия
- Рост (м)1.79
- Вес (кг)67
- Возраст23
WTA рейтинг18
Последние матчи
WTA Элита трофей
Одиночный разряд
Круговой раунд
Э.Мертенс
✓
6
3
6
М.Саккари
2
6
1
WTA Люксембург
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Мертенс
6
2
2
А.Остапенко
✓
4
6
6
WTA Люксембург
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Мертенс
✓
6
6
Б.Схофс
0
3
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Андрееску
✓
6
77
Э.Мертенс
3
65
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Мертенс
✓
6
6
П.Мартич
2
3
Больше матчей
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