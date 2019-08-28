Онлайн - Арина Соболенко - Элис Мертенс

WTA Элита трофей - 25 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Арина Соболенко - Элис Мертенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 25 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.