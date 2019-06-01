Онлайн - Каролина Мухова - Софиа Кенин

WTA Элита трофей - 25 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролина Мухова - Софиа Кенин на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 25 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.