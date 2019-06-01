WTA Элита трофей
Одиночный разряд | Круговой раунд
К.Мухова VS С.Кенин
25 октября 2019 г. Начало после 05:00
Hengqin Tennis Center
Матч
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Онлайн - Каролина Мухова - Софиа Кенин
WTA Элита трофей - 25 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролина Мухова - Софиа Кенин на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 25 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Каролина
Мухова
Мухова
Чехия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)-
- Возраст23
WTA рейтинг26
Последние матчи
WTA Москва
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Павлюченкова
✓
6
66
6
К.Мухова
4
78
1
WTA Москва
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Мухова
✓
6
6
Е.Александрова
3
4
WTA Москва
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Векич
4
2
К.Мухова
✓
6
6
WTA Москва
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Кузнецова
2
3
К.Мухова
✓
6
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Мухова
4
65
М.Киз
✓
6
77
Больше матчей
Софиа
Кенин
Кенин
США
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)-
- Возраст20
WTA рейтинг12
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
3-й раунд
Э.Свитолина
✓
6
68
6
С.Кенин
3
710
3
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Павлюченкова
3
2
С.Кенин
✓
6
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Мугуруса
0
6
2
С.Кенин
✓
6
2
6
WTA Ухань
Одиночный разряд
3-й раунд
Э.Барти
✓
6
7
С.Кенин
3
5
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Мертенс
6
4
65
С.Кенин
✓
4
6
77
Больше матчей
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