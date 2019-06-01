WTA Элита трофей
Одиночный разряд | Круговой раунд

К.Мухова VS С.Кенин

25 октября 2019 г. Начало после 05:00

Hengqin Tennis Center
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Каролина Мухова - Софиа Кенин

WTA Элита трофей - 25 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролина Мухова - Софиа Кенин на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 25 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Каролина Мухова
Каролина
Мухова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
26
Последние матчи
Больше матчей
Софиа Кенин
Софиа
Кенин
СШАСША
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    20
WTA рейтинг
12
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

play
Видео

Свитолина установила рекорд на мэйджорах – первое появление украинки в полуфинале «Шлема»

Уимблдон
09/07/2019

Элина Свитолина обыграла Каролину Мухову и впервые вышла в полуфинал «Шлема» – Уимблдон-2019

Уимблдон
09/07/2019

Плишкова дважды не подала на матч и проиграла Муховой 11-13 в решающей партии

Уимблдон
08/07/2019

«Ролан Гаррос»: Кенин – Серена Уильямс

Ролан Гаррос Женщины
01/06/2019