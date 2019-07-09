WTA Элита трофей
Одиночный разряд | Круговой раунд
Э.Риске VS К.Мухова
24 октября 2019 г. Начало после 09:00
Stadium
Матч
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Онлайн - Элисон Риске - Каролина Мухова
WTA Элита трофей - 24 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элисон Риске - Каролина Мухова на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:00 24 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Элисон
Риске
Риске
США
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)66
- Возраст29
WTA рейтинг19
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
3-й раунд
Э.Риске
4
0
Н.Осака
✓
6
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Томлянович
3
6
4
Э.Риске
✓
6
3
6
WTA Ухань
Одиночный разряд
Финал
А.Соболенко
✓
6
3
6
Э.Риске
3
6
1
WTA Ухань
Одиночный разряд
Полуфинал
Э.Риске
✓
7
7
П.Квитова
5
5
WTA Ухань
Одиночный разряд
1/4 финала
Э.Риске
✓
6
6
Э.Свитолина
1
3
Больше матчей
Каролина
Мухова
Мухова
Чехия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)-
- Возраст23
WTA рейтинг26
Последние матчи
WTA Москва
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Павлюченкова
✓
6
66
6
К.Мухова
4
78
1
WTA Москва
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Мухова
✓
6
6
Е.Александрова
3
4
WTA Москва
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Векич
4
2
К.Мухова
✓
6
6
WTA Москва
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Кузнецова
2
3
К.Мухова
✓
6
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Мухова
4
65
М.Киз
✓
6
77
Больше матчей
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