WTA Элита трофей
Одиночный разряд | Круговой раунд

Э.Риске VS К.Мухова

24 октября 2019 г. Начало после 09:00

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Онлайн - Элисон Риске - Каролина Мухова

WTA Элита трофей - 24 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элисон Риске - Каролина Мухова на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:00 24 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Элисон Риске
Элисон
Риске
СШАСША
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    66
  • Возраст
    29
WTA рейтинг
19
Последние матчи
Больше матчей
Каролина Мухова
Каролина
Мухова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
26
Последние матчи
Больше матчей

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