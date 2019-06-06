WTA Элита трофей
Одиночный разряд | Круговой раунд

М.Киз VS П.Мартич

24 октября 2019 г. Начало после 09:00

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Онлайн - Мэдисон Киз - Петра Мартич

WTA Элита трофей - 24 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мэдисон Киз - Петра Мартич на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:00 24 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Мэдисон Киз
Мэдисон
Киз
СШАСША
  • Рост (м)
    1.78
  • Вес (кг)
    66
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
13
Последние матчи
Больше матчей
Петра Мартич
Петра
Мартич
ХорватияХорватия
  • Рост (м)
    1.81
  • Вес (кг)
    63
  • Возраст
    28
WTA рейтинг
15
Последние матчи
Больше матчей

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