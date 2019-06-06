WTA Элита трофей
Одиночный разряд | Круговой раунд
М.Киз VS П.Мартич
24 октября 2019 г. Начало после 09:00
Stadium
Матч
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Онлайн - Мэдисон Киз - Петра Мартич
WTA Элита трофей - 24 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мэдисон Киз - Петра Мартич на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:00 24 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Мэдисон
Киз
Киз
США
- Рост (м)1.78
- Вес (кг)66
- Возраст24
WTA рейтинг13
Последние матчи
WTA Элита трофей
Одиночный разряд
Круговой раунд
М.Киз
4
2
С.Чжэн
✓
6
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Брэйди
✓
2
6
6
М.Киз
6
4
4
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Мухова
4
65
М.Киз
✓
6
77
WTA Осака
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Киз
4
6
1
A
А.Кербер
✓
6
4
2
WTA Осака
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Киз
✓
5
6
6
З.Дияс
7
0
4
Больше матчей
Петра
Мартич
Мартич
Хорватия
- Рост (м)1.81
- Вес (кг)63
- Возраст28
WTA рейтинг15
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Мертенс
✓
6
6
П.Мартич
2
3
WTA Ухань
Одиночный разряд
1/4 финала
Э.Барти
✓
78
3
6
П.Мартич
66
6
3
WTA Ухань
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Мартич
✓
6
6
В.Кудерметова
3
1
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Питерсон
0
6
1
П.Мартич
✓
6
3
6
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Мартич
✓
6
6
К.Младенович
2
2
Больше матчей
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