Онлайн - Мэдисон Киз - Петра Мартич

WTA Элита трофей - 24 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мэдисон Киз - Петра Мартич на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:00 24 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.