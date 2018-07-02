WTA Элита трофей
Одиночный разряд | Круговой раунд

П.Мартич VS С.Чжэн

25 октября 2019 г. Начало после 05:00

Hengqin Tennis Center
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Онлайн - Петра Мартич - Сайсай Чжэн

WTA Элита трофей - 25 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Петра Мартич - Сайсай Чжэн на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 25 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Петра Мартич
Петра
Мартич
ХорватияХорватия
  • Рост (м)
    1.81
  • Вес (кг)
    63
  • Возраст
    28
WTA рейтинг
15
Последние матчи
Больше матчей
Сайсай Чжэн
Сайсай
Чжэн
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
40
Последние матчи
Больше матчей

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