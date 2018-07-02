WTA Элита трофей
Одиночный разряд | Круговой раунд
П.Мартич VS С.Чжэн
25 октября 2019 г. Начало после 05:00
Hengqin Tennis Center
Матч
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Онлайн - Петра Мартич - Сайсай Чжэн
WTA Элита трофей - 25 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Петра Мартич - Сайсай Чжэн на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 25 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Петра
Мартич
Мартич
Хорватия
- Рост (м)1.81
- Вес (кг)63
- Возраст28
WTA рейтинг15
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Мертенс
✓
6
6
П.Мартич
2
3
WTA Ухань
Одиночный разряд
1/4 финала
Э.Барти
✓
78
3
6
П.Мартич
66
6
3
WTA Ухань
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Мартич
✓
6
6
В.Кудерметова
3
1
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Питерсон
0
6
1
П.Мартич
✓
6
3
6
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Мартич
✓
6
6
К.Младенович
2
2
Больше матчей
Сайсай
Чжэн
Чжэн
Китай
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)62
- Возраст25
WTA рейтинг40
Последние матчи
WTA Элита трофей
Одиночный разряд
Круговой раунд
М.Киз
4
2
С.Чжэн
✓
6
6
WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Чжэн
0
A
В.Кудерметова
✓
5
WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Чжэн
✓
77
6
И.Дуань
64
2
WTA Пекин
Одиночный разряд
3-й раунд
Э.Барти
✓
6
65
6
С.Чжэн
3
77
2
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Чжэн
✓
6
6
С.Стивенс
3
1
Больше матчей
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