Онлайн - Петра Мартич - Сайсай Чжэн

WTA Элита трофей - 25 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Петра Мартич - Сайсай Чжэн на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 25 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.