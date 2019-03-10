WTA Элита трофей
Одиночный разряд | Круговой раунд

М.Киз VS С.Чжэн

22 октября 2019 г. Начало после 13:30

Stadium
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Мэдисон Киз - Сайсай Чжэн

WTA Элита трофей - 22 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мэдисон Киз - Сайсай Чжэн на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:30 22 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Мэдисон Киз
Мэдисон
Киз
СШАСША
  • Рост (м)
    1.78
  • Вес (кг)
    66
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
13
Последние матчи
Больше матчей
Сайсай Чжэн
Сайсай
Чжэн
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
40
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

play
Видео

Шарапова, Маррей, Джокович и другие поучаствовали во флэшмобе комика Джимми Фэллона

05/09/2019

Светлана Кузнецова проиграла Мэдисон Киз финал турнира в Цинциннати

WTA Цинциннати
18/08/2019
play
Видео

Эшли Барти не заметила Мэдисон Киз и впервые вошла в четверку лучших на мэйджоре

Ролан Гаррос
06/06/2019

«Надеюсь, кто-нибудь выбьет твои лошадиные зубы». Мэдисон Киз пожаловалась на атаку хейтера

10/03/2019