WTA Элита трофей
Одиночный разряд | Круговой раунд
М.Киз VS С.Чжэн
22 октября 2019 г. Начало после 13:30
Stadium
Матч
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Онлайн - Мэдисон Киз - Сайсай Чжэн
WTA Элита трофей - 22 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мэдисон Киз - Сайсай Чжэн на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:30 22 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Мэдисон
Киз
Киз
США
- Рост (м)1.78
- Вес (кг)66
- Возраст24
WTA рейтинг13
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Брэйди
✓
2
6
6
М.Киз
6
4
4
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Мухова
4
65
М.Киз
✓
6
77
WTA Осака
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Киз
4
6
1
A
А.Кербер
✓
6
4
2
WTA Осака
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Киз
✓
5
6
6
З.Дияс
7
0
4
WTA Осака
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Киз
✓
6
6
Д.Касаткина
3
4
Больше матчей
Сайсай
Чжэн
Чжэн
Китай
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)62
- Возраст25
WTA рейтинг40
Последние матчи
WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Чжэн
0
A
В.Кудерметова
✓
5
WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Чжэн
✓
77
6
И.Дуань
64
2
WTA Пекин
Одиночный разряд
3-й раунд
Э.Барти
✓
6
65
6
С.Чжэн
3
77
2
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Чжэн
✓
6
6
С.Стивенс
3
1
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Чжэн
✓
4
6
77
М.Пюиг
6
3
65
Больше матчей
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