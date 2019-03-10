Онлайн - Мэдисон Киз - Сайсай Чжэн

WTA Элита трофей - 22 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мэдисон Киз - Сайсай Чжэн на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:30 22 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.