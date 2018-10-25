25.10.18 - Center Court
Б.Крейчикова / К.СиняковаБарбора Крейчикова / Катерина Синякова
Не ранее
16:30
К.Пешке / Н.МеличарКвета Пешке / Николь Меличар
Итоговый турнир WTA пары • 1/4 финала
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Барбора Крейчикова / Катерина Синякова - Квета Пешке / Николь Меличар
Итоговый турнир WTA пары - 25 октября 2018

Это Теннис, и это Итоговый турнир года! Следите за матчем Барбора Крейчикова / Катерина Синякова – Квета Пешке / Николь Меличар на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:30 25 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Барбора Крейчикова / Катерина Синякова и Квета Пешке / Николь Меличар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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