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Барбора Крейчикова / Катерина Синякова - Квета Пешке / Николь Меличар

Итоговый турнир WTA пары - 25 октября 2018

Это Теннис, и это Итоговый турнир года! Следите за матчем Барбора Крейчикова / Катерина Синякова – Квета Пешке / Николь Меличар на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:30 25 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Барбора Крейчикова / Катерина Синякова и Квета Пешке / Николь Меличар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.