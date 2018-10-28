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Барбора Крейчикова / Катерина Синякова - Кристина Младенович / Тимеа Бабош

Итоговый турнир WTA пары - 28 октября 2018

Это Теннис, и это Итоговый турнир года! Следите за матчем Барбора Крейчикова / Катерина Синякова – Кристина Младенович / Тимеа Бабош на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:00 28 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Барбора Крейчикова / Катерина Синякова и Кристина Младенович / Тимеа Бабош, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.