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Барбора Стрыцова / Андреа Главачкова - Пепа Мартинес / Андреа Клепач

Итоговый турнир WTA пары - 25 октября 2018

Это Теннис, и это Итоговый турнир года! Следите за матчем Барбора Стрыцова / Андреа Главачкова – Пепа Мартинес / Андреа Клепач на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:30 25 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Барбора Стрыцова / Андреа Главачкова и Пепа Мартинес / Андреа Клепач, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.