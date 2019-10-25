Онлайн - Симона Халеп - Элина Свитолина

Итоговый турнир WTA - 30 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Симона Халеп - Элина Свитолина на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:30 30 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.