Итоговый турнир WTA
Одиночный разряд | Круговой раунд

С.Халеп VS Э.Свитолина

30 октября 2019 г. Начало после 11:30

Centre Court
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Онлайн - Симона Халеп - Элина Свитолина

Итоговый турнир WTA - 30 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Симона Халеп - Элина Свитолина на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:30 30 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Симона Халеп
Симона
Халеп
РумынияРумыния
  • Рост (м)
    1.68
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    28
WTA рейтинг
5
Последние матчи
Больше матчей
Элина Свитолина
Элина
Свитолина
УкраинаУкраина
  • Рост (м)
    1.74
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
8
Последние матчи
Больше матчей

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