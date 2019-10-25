Итоговый турнир WTA
Одиночный разряд | Круговой раунд
С.Халеп VS Э.Свитолина
30 октября 2019 г. Начало после 11:30
Centre Court
Матч
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Онлайн - Симона Халеп - Элина Свитолина
Итоговый турнир WTA - 30 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Симона Халеп - Элина Свитолина на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:30 30 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Симона
Халеп
Халеп
Румыния
- Рост (м)1.68
- Вес (кг)60
- Возраст28
WTA рейтинг5
Последние матчи
Итоговый турнир WTA
Одиночный разряд
Круговой раунд
Б.Андрееску
6
66
3
С.Халеп
✓
3
78
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Халеп
2
3
Е.Александрова
✓
6
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Халеп
✓
6
6
Р.Питерсон
1
1
WTA Ухань
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Халеп
4
A
Е.Рыбакина
✓
5
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Халеп
✓
6
6
Б.Стрыцова
3
2
Больше матчей
Элина
Свитолина
Свитолина
Украина
- Рост (м)1.74
- Вес (кг)60
- Возраст25
WTA рейтинг8
Последние матчи
Итоговый турнир WTA
Одиночный разряд
Круговой раунд
К.Плишкова
612
4
Э.Свитолина
✓
714
6
WTA Москва
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Свитолина
2
6
5
В.Кудерметова
✓
6
1
7
WTA Пекин
Одиночный разряд
1/4 финала
Э.Свитолина
66
2
К.Бертенс
✓
78
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
3-й раунд
Э.Свитолина
✓
6
68
6
С.Кенин
3
710
3
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Свитолина
✓
77
77
Я.Ван
65
61
Больше матчей
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