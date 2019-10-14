Итоговый турнир WTA
Одиночный разряд | Круговой раунд
Б.Андрееску VS С.Халеп
28 октября 2019 г. Начало после 04:00
Shenzhen Bay Sports Center
Матч
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Онлайн - Бьянка Андрееску - Симона Халеп
Итоговый турнир WTA - 28 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Бьянка Андрееску - Симона Халеп на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 28 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Бьянка
Андрееску
Андрееску
Канада
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)60
- Возраст19
WTA рейтинг4
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
1/4 финала
Б.Андрееску
7
3
4
Н.Осака
✓
5
6
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
3-й раунд
Б.Андрееску
✓
6
6
Д.Брэйди
1
3
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Андрееску
✓
6
77
Э.Мертенс
3
65
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Андрееску
✓
6
2
6
А.Саснович
2
6
1
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Финал
Б.Андрееску
✓
6
7
С.Уильямс
3
5
Больше матчей
Симона
Халеп
Халеп
Румыния
- Рост (м)1.68
- Вес (кг)60
- Возраст28
WTA рейтинг5
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Халеп
2
3
Е.Александрова
✓
6
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Халеп
✓
6
6
Р.Питерсон
1
1
WTA Ухань
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Халеп
4
A
Е.Рыбакина
✓
5
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Халеп
✓
6
6
Б.Стрыцова
3
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Халеп
6
3
64
Т.Таунсенд
✓
2
6
77
Больше матчей
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