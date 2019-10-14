Онлайн - Бьянка Андрееску - Симона Халеп

Итоговый турнир WTA - 28 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Бьянка Андрееску - Симона Халеп на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 28 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.