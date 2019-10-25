Итоговый турнир WTA
Одиночный разряд | Круговой раунд

Б.Андрееску VS Э.Свитолина

1 ноября 2019 г. Начало после 11:30

Centre Court
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Онлайн - Бьянка Андрееску - Элина Свитолина

Итоговый турнир WTA - 01 ноября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Бьянка Андрееску - Элина Свитолина на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:30 01 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Бьянка Андрееску
Бьянка
Андрееску
КанадаКанада
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    19
WTA рейтинг
4
Последние матчи
Больше матчей
Элина Свитолина
Элина
Свитолина
УкраинаУкраина
  • Рост (м)
    1.74
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
8
Последние матчи
Больше матчей

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