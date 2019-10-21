Итоговый турнир WTA
Одиночный разряд | Круговой раунд

К.Плишкова VS Б.Андрееску

30 октября 2019 г. Начало после 13:00

Centre Court
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Каролина Плишкова - Бьянка Андрееску

Итоговый турнир WTA - 30 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролина Плишкова - Бьянка Андрееску на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 30 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Каролина Плишкова
Каролина
Плишкова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    1.86
  • Вес (кг)
    72
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
2
Последние матчи
Больше матчей
Бьянка Андрееску
Бьянка
Андрееску
КанадаКанада
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    19
WTA рейтинг
4
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

play
Видео

Бьянка Андрееску исполнила шикарный твинер (видео)

Итоговый турнир WTA
28/10/2019

Элина Свитолина или Наоми Осака? Выбери самую знойную участницу Итогового турнира WTA

Итоговый турнир WTA
25/10/2019

Жеребьевка Итогового турнира – Свитолина, Халеп, Осака, Квитова, Барти, Андрееску

Итоговый турнир WTA
25/10/2019

Рейтинги ATP и WTA на 21 октября 2019 года

21/10/2019