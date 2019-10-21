Итоговый турнир WTA
Одиночный разряд | Круговой раунд
К.Плишкова VS Б.Андрееску
30 октября 2019 г. Начало после 13:00
Centre Court
Матч
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Онлайн - Каролина Плишкова - Бьянка Андрееску
Итоговый турнир WTA - 30 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролина Плишкова - Бьянка Андрееску на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 30 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Каролина
Плишкова
Плишкова
Чехия
- Рост (м)1.86
- Вес (кг)72
- Возраст27
WTA рейтинг2
Последние матчи
Итоговый турнир WTA
Одиночный разряд
Круговой раунд
К.Плишкова
612
4
Э.Свитолина
✓
714
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Остапенко
✓
7
3
7
К.Плишкова
5
6
5
WTA Ухань
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Ястремская
✓
6
6
К.Плишкова
1
4
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Анисимова
3
3
К.Плишкова
✓
6
6
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Финал
К.Плишкова
✓
6
6
П.Мартич
3
2
Больше матчей
Бьянка
Андрееску
Андрееску
Канада
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)60
- Возраст19
WTA рейтинг4
Последние матчи
Итоговый турнир WTA
Одиночный разряд
Круговой раунд
Б.Андрееску
6
66
3
С.Халеп
✓
3
78
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
1/4 финала
Б.Андрееску
7
3
4
Н.Осака
✓
5
6
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
3-й раунд
Б.Андрееску
✓
6
6
Д.Брэйди
1
3
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Андрееску
✓
6
77
Э.Мертенс
3
65
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Андрееску
✓
6
2
6
А.Саснович
2
6
1
Больше матчей
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