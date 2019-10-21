Итоговый турнир WTA
Одиночный разряд | Круговой раунд

К.Плишкова VS Э.Свитолина

28 октября 2019 г. Начало после 04:00

Shenzhen Bay Sports Center
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Онлайн - Каролина Плишкова - Элина Свитолина

Итоговый турнир WTA - 28 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролина Плишкова - Элина Свитолина на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 28 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Каролина Плишкова
Каролина
Плишкова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    1.86
  • Вес (кг)
    72
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
2
Последние матчи
Больше матчей
Элина Свитолина
Элина
Свитолина
УкраинаУкраина
  • Рост (м)
    1.74
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
8
Последние матчи
Больше матчей

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