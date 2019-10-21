Итоговый турнир WTA
Одиночный разряд | Круговой раунд
К.Плишкова VS Э.Свитолина
28 октября 2019 г. Начало после 04:00
Shenzhen Bay Sports Center
Матч
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Онлайн - Каролина Плишкова - Элина Свитолина
Итоговый турнир WTA - 28 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролина Плишкова - Элина Свитолина на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 28 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Каролина
Плишкова
Плишкова
Чехия
- Рост (м)1.86
- Вес (кг)72
- Возраст27
WTA рейтинг2
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Остапенко
✓
7
3
7
К.Плишкова
5
6
5
WTA Ухань
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Ястремская
✓
6
6
К.Плишкова
1
4
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Анисимова
3
3
К.Плишкова
✓
6
6
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Финал
К.Плишкова
✓
6
6
П.Мартич
3
2
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Полуфинал
К.Плишкова
✓
6
6
А.Томлянович
3
2
Больше матчей
Элина
Свитолина
Свитолина
Украина
- Рост (м)1.74
- Вес (кг)60
- Возраст25
WTA рейтинг8
Последние матчи
WTA Москва
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Свитолина
2
6
5
В.Кудерметова
✓
6
1
7
WTA Пекин
Одиночный разряд
1/4 финала
Э.Свитолина
66
2
К.Бертенс
✓
78
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
3-й раунд
Э.Свитолина
✓
6
68
6
С.Кенин
3
710
3
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Свитолина
✓
77
77
Я.Ван
65
61
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Свитолина
✓
64
6
6
А.Севастова
77
1
2
Больше матчей
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