Итоговый турнир WTA
Одиночный разряд | Круговой раунд

К.Плишкова VS С.Халеп

1 ноября 2019 г. Начало после 13:00

Centre Court
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Онлайн - Каролина Плишкова - Симона Халеп

Итоговый турнир WTA - 01 ноября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролина Плишкова - Симона Халеп на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 01 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Каролина Плишкова
Каролина
Плишкова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    1.86
  • Вес (кг)
    72
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
2
Последние матчи
Больше матчей
Симона Халеп
Симона
Халеп
РумынияРумыния
  • Рост (м)
    1.68
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    28
WTA рейтинг
5
Последние матчи
Больше матчей

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