Онлайн - Каролина Плишкова - Симона Халеп

Итоговый турнир WTA - 01 ноября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролина Плишкова - Симона Халеп на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 01 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.