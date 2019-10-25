Итоговый турнир WTA
Одиночный разряд | Круговой раунд
К.Плишкова VS С.Халеп
1 ноября 2019 г. Начало после 13:00
Centre Court
Матч
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Онлайн - Каролина Плишкова - Симона Халеп
Итоговый турнир WTA - 01 ноября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролина Плишкова - Симона Халеп на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 01 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Каролина
Плишкова
Плишкова
Чехия
- Рост (м)1.86
- Вес (кг)72
- Возраст27
WTA рейтинг2
Последние матчи
Итоговый турнир WTA
Одиночный разряд
Круговой раунд
К.Плишкова
✓
6
0
Б.Андрееску
3
0
A
Итоговый турнир WTA
Одиночный разряд
Круговой раунд
К.Плишкова
612
4
Э.Свитолина
✓
714
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Остапенко
✓
7
3
7
К.Плишкова
5
6
5
WTA Ухань
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Ястремская
✓
6
6
К.Плишкова
1
4
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Анисимова
3
3
К.Плишкова
✓
6
6
Больше матчей
Симона
Халеп
Халеп
Румыния
- Рост (м)1.68
- Вес (кг)60
- Возраст28
WTA рейтинг5
Последние матчи
Итоговый турнир WTA
Одиночный разряд
Круговой раунд
С.Халеп
5
3
Э.Свитолина
✓
7
6
Итоговый турнир WTA
Одиночный разряд
Круговой раунд
Б.Андрееску
6
66
3
С.Халеп
✓
3
78
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Халеп
2
3
Е.Александрова
✓
6
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Халеп
✓
6
6
Р.Питерсон
1
1
WTA Ухань
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Халеп
4
A
Е.Рыбакина
✓
5
Больше матчей
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