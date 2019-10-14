Итоговый турнир WTA
Одиночный разряд | Круговой раунд
П.Квитова VS Э.Барти
29 октября 2019 г. Начало после 04:00
Shenzhen Bay Sports Center
Матч
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Онлайн - Петра Квитова - Эшли Барти
Итоговый турнир WTA - 29 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Петра Квитова - Эшли Барти на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 29 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Петра
Квитова
Квитова
Чехия
- Рост (м)1.82
- Вес (кг)68
- Возраст29
WTA рейтинг6
Последние матчи
Итоговый турнир WTA
Одиночный разряд
Круговой раунд
Н.Осака
✓
77
4
6
П.Квитова
61
6
4
WTA Пекин
Одиночный разряд
1/4 финала
Э.Барти
✓
4
6
6
П.Квитова
6
4
3
WTA Пекин
Одиночный разряд
3-й раунд
Б.Бенчич
3
3
П.Квитова
✓
6
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Младенович
4
4
П.Квитова
✓
6
6
WTA Ухань
Одиночный разряд
Полуфинал
Э.Риске
✓
7
7
П.Квитова
5
5
Больше матчей
Эшли
Барти
Барти
Австралия
- Рост (м)1.66
- Вес (кг)62
- Возраст23
WTA рейтинг1
Последние матчи
Итоговый турнир WTA
Одиночный разряд
Круговой раунд
Э.Барти
✓
5
6
6
Б.Бенчич
7
1
2
WTA Пекин
Одиночный разряд
Финал
Э.Барти
6
3
2
Н.Осака
✓
3
6
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Полуфинал
Э.Барти
✓
6
3
79
К.Бертенс
3
6
67
WTA Пекин
Одиночный разряд
1/4 финала
Э.Барти
✓
4
6
6
П.Квитова
6
4
3
WTA Пекин
Одиночный разряд
3-й раунд
Э.Барти
✓
6
65
6
С.Чжэн
3
77
2
Больше матчей
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