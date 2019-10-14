Итоговый турнир WTA
Одиночный разряд | Круговой раунд

П.Квитова VS Б.Бенчич

29 октября 2019 г. Начало после 13:00

Centre Court
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Онлайн - Петра Квитова - Белинда Бенчич

Итоговый турнир WTA - 29 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Петра Квитова - Белинда Бенчич на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 29 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Петра Квитова
Петра
Квитова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    1.82
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    29
WTA рейтинг
6
Последние матчи
Больше матчей
Белинда Бенчич
Белинда
Бенчич
ШвейцарияШвейцария
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    63
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
7
Последние матчи
Больше матчей

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