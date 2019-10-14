Итоговый турнир WTA
Одиночный разряд | Круговой раунд
Н.Осака VS ...
29 октября 2019 г. Начало после 11:30
Centre Court
Матч
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Онлайн - Наоми Осака - ...
Итоговый турнир WTA - 29 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Наоми Осака - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:30 29 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Наоми
Осака
Осака
Япония
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)69
- Возраст22
WTA рейтинг3
Последние матчи
Итоговый турнир WTA
Одиночный разряд
Круговой раунд
Н.Осака
✓
77
4
6
П.Квитова
61
6
4
WTA Пекин
Одиночный разряд
Финал
Э.Барти
6
3
2
Н.Осака
✓
3
6
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Полуфинал
Н.Осака
✓
6
6
К.Возняцки
4
2
WTA Пекин
Одиночный разряд
1/4 финала
Б.Андрееску
7
3
4
Н.Осака
✓
5
6
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
3-й раунд
Э.Риске
4
0
Н.Осака
✓
6
6
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