Украинская теннисистка Элина Свитолина официально квалифицировалась на Итоговый турнир WTA, который пройдет в китайском Шэньчжэне.

Элина провела выдающийся сезон: на Уимблдоне украинка впервые в карьере вышла в полуфинал «Большого шлема», а на US Open повторила успех. Лишь две теннисистки дважды в этом году пробились в полуфиналы мэйджоров – Элина и Серена Уильямс.

Свитолина вернется на Итоговый турнир в качестве действующего чемпиона – в прошлом году она победила в финале Слоан Стивенс.

«Финал WTA занимает особое место в моем сердце, потому что именно здесь я выиграла самый важный титул в карьере. Я очень рада в третий раз принять участие в Итоговом турнире», – цитирует Свитолину WTA.

25-летняя теннисистка встречается с Гаэлем Монфисом.

Элина уступила Серене в полуфинале US Open со счетом 3:6, 1:6.

«Он положит конец доминированию Биг-3». Что иностранцы пишут об игре и результатах Медведева

Качай приложение Eurosport для iOS и Android